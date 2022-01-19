В «ЛДНР» полностью провалена вакцинация: «власти» хотят уменьшить население

В «ДНР» и «ЛНР» полностью провалена вакцинация от коронавирусной инфекции, а впереди новая волна заболеваемости. До сих пор единственное, чем могут предложить вакцинироваться — это «вакцина для мигрантов», однокомпонентная «Спутник Лайт», от подобных во всем мире уже отказываются.

При этом, «власти» могли бы пойти на простые шаги и получить более качественную вакцину, но похоже они заинтересованы в том, чтобы в «ЛДНР» было меньшее население, так как новая волна точно заберет большое количество людей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник отмечает, что «власти» могли бы без проблем договориться с международными гуманитарными организациями о поставках вакцин. И их бы, хоть, какую-то партию, но в «республику» отправили бы.

Для имеющих российский паспорт можно было организовать выезд в Ростовскую область для прививки, а обладателей украинского — «выпустить» на вакцинацию на Украину. Однако в «ЛНР» и «ДНР» никто в этом не заинтересован.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» ждут Омикрон и заявляют, что готовы к пандемии.