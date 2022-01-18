Общество

Новое обещание «властей» в «ДНР»: будут рекордные зарплаты

К 2024 году средние зарплаты якобы составят 35,5 тысяч рублей

Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения

Так называемые «власти» ОРДО снова обещают «золотые горы» местным жителям. На этот раз они пообещали большие зарплаты местным жителям.

Новое обещание выглядит следующим образом — в ОРДО к 2024 году средние зарплаты якобы составят 35,5 тысяч рублей. Такой прогноз опубликовал так называемый «миндох ДНР», пишет Первая Лента.

В местном «ведомстве» сообщили, что доходы «бюджета республики» в 2022 году увеличатся на 6,5% по сравнению с предыдущем годом. При этом договор о поэтапном повышению зарплат до 1 июля 2024 года якобы обеспечит среднюю заработную плату в 35,5 тысяч рублей и значительно снизит общеобязательный взнос с 31% до 15%.

В «ДНР» отметили, что поступления в «бюджет» будут увеличены за счет увеличения числа рабочих мест в ОРДО, а также с ростом средней зарплаты. Также там считают, что льготная ставка единого взноса на государственное соцстрахование, утвержденная в октябре 2021 года, «станет дополнительным стимулом для бизнеса».

Ранее стала известна причина, почему жители «ДНР» бегут в Россию.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В Донецке умер «глава администрации»: все подробности

2 дня ago

В «ДНР» ждут Омикрон и заявляют, что готовы к пандемии: снова врут

2 дня ago

В «ДНР» отключили телевидение: что произошло

2 дня ago

В ОРДО родители жалуются на еду в детских садах: одна картошка, мяса нет вообще

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button