Новое обещание «властей» в «ДНР»: будут рекордные зарплаты
К 2024 году средние зарплаты якобы составят 35,5 тысяч рублей
Так называемые «власти» ОРДО снова обещают «золотые горы» местным жителям. На этот раз они пообещали большие зарплаты местным жителям.
Новое обещание выглядит следующим образом — в ОРДО к 2024 году средние зарплаты якобы составят 35,5 тысяч рублей. Такой прогноз опубликовал так называемый «миндох ДНР», пишет Первая Лента.
В местном «ведомстве» сообщили, что доходы «бюджета республики» в 2022 году увеличатся на 6,5% по сравнению с предыдущем годом. При этом договор о поэтапном повышению зарплат до 1 июля 2024 года якобы обеспечит среднюю заработную плату в 35,5 тысяч рублей и значительно снизит общеобязательный взнос с 31% до 15%.
В «ДНР» отметили, что поступления в «бюджет» будут увеличены за счет увеличения числа рабочих мест в ОРДО, а также с ростом средней зарплаты. Также там считают, что льготная ставка единого взноса на государственное соцстрахование, утвержденная в октябре 2021 года, «станет дополнительным стимулом для бизнеса».
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