Уехавшие из ОРДО в Якутию шахтеры рассказали сколько они зарабатывают

После 2014 года большое количество шахтеров в поисках лучшей жизни покинуло Донбасс. Некоторые из них уехали в Якутию, где на шахтах зарабатывают в разы больше, чем в неподконтрольном Украине Донецке.

Один из таких шахтеров, который ранее работал в Донецке, минувшим летом переехал в якутский город Нерюнгри. Он рассказал, как устроился электрослесарем на шахту «Денисовская» компании «Колмар», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Электрослесари получают в месяц 60−100 тысяч рублей, проходчики — 75−115 тысяч, горнорабочие очистных забоев — 100−160 тысяч. Но заработки зависят от плана, количества выходов, дополнительных смен и других факторов», — говорит он.

В тоже время он также добавляет, что ожидания размера зарплаты не оправдываются. Например, работники из Донбасса ждут зарплату, например, в размере 120 тысяч рублей, а получают вместо этого 70−80 тысяч.

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