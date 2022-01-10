В Донецке украли украшения с новогодней елки — местный менталитет, другого быть не может

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, украли украшения с одной из местных елок. Речь идет не о центральной елке города.

Украшения пропали с елки, установленной у «республиканского» супермаркета в микрорайоне «Текстильщик». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, пишет Первая Лента.

«На Текстильщике с елки немного игрушек украли», — написали очевидцы.

Местные жители не удвоились такому развитию событий и назвали винной – местный менталитет.

«Донецкий менталитет, другого быть не может», — отметил местный житель.

«Да уж. И в этом быллятнике мы живем. Приехали какие-то дикари из близлежащих поселков, увидели первый раз в жизни игрушки и украли», — считает местная жительница.

Некоторые предполагает, что не забрали все игрушки, так как просто не достали.

«Ну, я думаю где-то 2/3 от всех игрушек», — добавил участник дискуссии.

«Дикари, блин», — отмечает местная жительница.

Ранее мы публиковали интересные данные из «республики».