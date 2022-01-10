Несмотря на разруху в Донецке покупают коньяк за сотни тысяч российских рублей: есть клиенты

Обычные жители Донецка, который временно неподконтролен Украине, часто жалуются на регулярное поднятие цен на базовые продукты. Многие себе не могут позволить лучших вещей и покупают товары только по акциям.

В тоже время в городе есть и те, кто готов заплатить огромные деньги за алкоголь. В Донецке покупает коньяк за сотни тысяч российских рублей. Отмечается, что такой товар есть на полках магазинов, а значит его все-таки берут, пишет Первая лента со ссылкой на Донпресс.

Так называемый «консультант» одного из донецких магазинов элитного алкоголя Николай Зуев заявил, что это не ходовой товар, но его все-таки покупают.

«У нас есть напитки и свыше ста тысяч рублей за бутылку. Я не скажу, что у нас выстраивается очередь, это все-таки вещи коллекционные», — заявил Зуев.

Он отмечает, что есть коньяк грузинских производителей „Три поколения“. Там использованы спирта 20, 40 и 80 лет выдержки, собранные в купаж, стоимость его за 200 тысяч.

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