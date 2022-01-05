В «ЛНР» рассказали, как решат проблему с питьевой водой, которую поставляла Украина

В так называемой «ЛНР» рассказали, как справляются с тем, что Украина прекратила поставку питьевой воды. Напомним, что это произошло из-за поломки на одной из участков.

Так называемая «гендиректора» предприятия «Лугансквода» Яна Березовская рассказал, как в «республике» выходят из ситуации. Она отметила, что «ЛНР» из-за ограничения водоснабжения Украиной использует резерв и организует подвоз воды местным жителям, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Она отметила, что подача воды в «республике» с Западной фильтровальной станции (ЗФС) приостановилась из-за повреждения магистрального водовода на территории Украины.

«Украинская сторона уже определила место повреждения водовода. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. Мы со своей стороны, чтобы обеспечить жителей водой, увеличиваем подачу воды по реверсу со своих источников, но при этом все равно будет сокращенная подача воды на города Брянка, Стаханов, Кировск», — рассказала Березовская.

Она добавила, что в Первомайске будет организован подвоз воды, если ремонтные работы затянутся.

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