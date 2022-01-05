Украина снова начала поставлять воду в ОРЛО

Сегодня, утром, пятого января, Украина возобновила поставку питьевой воды по водопроводу в ОРЛО. Служба Луганской обладминистрации сообщила, что были завершены ремонтные работы на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала.

Также там отметили, что в шесть утра сегодняшнего дня в связи с окончанием ремонтных работ было возобновлено водоснабжение в ОРЛО, пишет Первая Лента.

«Облгосадминистрацией были приняты все необходимые меры. Специалисты Попаснянского водоканала справились с проблемой за короткое время. Вопрос восстановления водоснабжения для населения не мог затянуться, потому что доступ к чистой питьевой воде является первоочередной необходимостью», — такое заявление сделал и.о. главы облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Отметим, что из-за порыва в районе населенного пункта Золотое была временно прекращена подача воды в ОРЛО. Ремонтные работы начаты сразу после получения СЦКК гарантий по соблюдению режима «тишины».

Ранее в ОРЛО заявили, что ждут снова поставок воды и готовы поставлять воду население пункты, где ее вовсе нет.