Коммунальная катастрофа в Горловке: местные жители попали в тяжелую ситуацию

Жители Горловки, которая временно неподконтрольная Украине, из-за непогоды попали в тяжелую ситуацию. Дорого превратились в бездорожье, а в домах начали течь крыши.

Несмотря на работу местных коммунальников проезжая часть даже в центре неподконтрольной Украине Горловки местами превратились в пересеченную местность. Об этом в своем блоге написал местный блогер Егор Воронов, пишет Первая Лента.

Самая лучшая ситуация на дорогах города, по словам блогера, на проспекте Победы, улице Гагарина и бульваре Димитрова. В тоже время Комсомольская, Рудакова, Герцена и проспект Ленина – в ужасном состоянии.

По слова Воронова Песком посыпают в основном на центральных улицах, при посыпке используется черный шлак.

Также, по его словам, переменчивые скачки температуры привели к тому, что в городе массово начали течь крыши. На данный момент горловчане пока что только снимают видео и готовятся писать заявления о капели, а где-то и о водопадах в своих квартирах, так местные коммунальщики продолжают «отходить» от Нового года.

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