В ОРЛО с сегодняшнего дня официально подняли цены на электроэнергию: новые тарифы

С сегодняшнего дня, первого января, в ОРЛО начинают действовать новые тарифы на электрическую энергию в «ДНР». Цены пошли вверх.

Так называемый «председатель государственного комитета тарифного и ценового регулирования «ЛНР» Лариса Духина рассказала, какой теперь тариф будет действовать для местного населения. Она отметила, что увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт, пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что при потреблении 150 кВт в месяц увеличение составит 54 рубля, а при потреблении 300 кВт в месяц — 127 рублей.

Также сообщается, что в «ЛНР» установили новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги для субъектов хозяйственной деятельности.

«Повышены тарифы на 12,6% для предприятий тепло- и водоснабжения, угледобывающей отрасли и горно-металлургического комплекса», — отметила она.

В тоже время тарифы для хозяйствующих субъектов и физических лиц-предпринимателей остались на действующем уровне.

Ранее мы сообщали, что в Луганске убивают электротранспорт, все ради наживы «частников».