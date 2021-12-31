Общество

В ОРЛО подняли цены на проезд в общественном автотранспорте: стали известны новые тарифы

Цена составит 20 рублей за одну поездку

Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
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Уже за несколько дней, десятого января в ОРЛО поднимут цены на проезд в общественном транспорте. При этом речь касается только общественного автомобильного транспорта.

Так называемая «председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования «ЛНР» Лариса Духина рассказала, сколько теперь буде стоить проезд в общественном автотранспорте «республики, пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики, подконтрольные «ДНР».

Она рассказала, что тариф на перевозку пассажиров в ОРДО на маршрутах общего пользования в городском сообщении автомобильным транспортом составит 20 российских рублей за разовую поездку одного пассажира.

В тоже время она отметила, что тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом, а именно троллейбусами, на данный момент с десятого января не изменится и будет на действующем уровне- 10 рублей за поездку.  

Также сообщается, что тарифы на перевозку на пригородных, междугородних и внутрирайонных маршрутах «еще находятся в работе комитета и пока остаются неизменными».

Ранее мы сообщали, что в Луганске убивают электротранспорт, все ради наживы «частников».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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