В ОРЛО подняли цены на проезд в общественном автотранспорте: стали известны новые тарифы

Уже за несколько дней, десятого января в ОРЛО поднимут цены на проезд в общественном транспорте. При этом речь касается только общественного автомобильного транспорта.

Так называемая «председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования «ЛНР» Лариса Духина рассказала, сколько теперь буде стоить проезд в общественном автотранспорте «республики, пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики, подконтрольные «ДНР».

Она рассказала, что тариф на перевозку пассажиров в ОРДО на маршрутах общего пользования в городском сообщении автомобильным транспортом составит 20 российских рублей за разовую поездку одного пассажира.

В тоже время она отметила, что тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом, а именно троллейбусами, на данный момент с десятого января не изменится и будет на действующем уровне- 10 рублей за поездку.

Также сообщается, что тарифы на перевозку на пригородных, междугородних и внутрирайонных маршрутах «еще находятся в работе комитета и пока остаются неизменными».

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