Стали известны истинные причины ликвидации метро в ОРДО

Несколько дней назад так называемые «власти» «ДНР» заявили о том, что ликвидируют недостроенный метрополитен в Донецке, который временно неподконтролен Украине.

Сейчас же стала известна причина таких действий местных «властей». Эксперты «Восточной правозащитной группы» считают, что цель так называемых «властей» получить возможность извлечь недостроенного метро металлолом, пишет Первая Лента со ссылкой на данные «Восточной правозащитной группы».

Правозащитники отметили, что в 2014 году в «ДНР» анонсировали возобновлении строительства метрополитена и с этим вопросом обращались к Российской Федерации за финансовой поддержкой, но Кремль им отказал в этом вопросе.

Теперь же «руководители» «республики» намерены излечить металлолом из метрополитена: рельсы, металлическая крепь, медные кабели. Правозащитники отмечают, что металлолома и кабельной продукции там на миллионы долларов, даже если это все сдавать в пункты приема.

«Так, что здесь нет никакой загадки, банальное разграбление Территорий. Шахты уже многие по такому принципу были закрыты, теперь принялись за недостроенный метрополитен», — отмечают в «Восточной правозащитной группе».

Ранее в ОРДО предупредили местных жителей об опасной ситуации в регионе.