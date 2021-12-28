Общество

В «ДНР» наконец-то признали, что в «республике» действительно катастрофическая ситуация

"Власти" признались, что существует огромная нехватка медицинских сотрудников.

Photo of Виктор Виктор Send an email 32 минуты agoОбновлено: 28 декабря, 2021
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Так называемые «власти» «ДНР» признались, что в «республике» действительно существует катастрофическая ситуация. Речь идет о медицине в ОРДО.

«Власти» признались, что существует катастрофическая нехватка врачей. В так называемом местном «министерстве здравоохранения» заявили о том, что усугубляется нехватке кадров в здравоохранении. За год штат работников здравоохранения на неподконтрольной Украине территории Донецкой области сократился на 1007 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время на данный момент в сфере здравоохранения ОРДО работает более 50 тыс. человек. Однако такой цифры для ОРДО очень мало. Существует большая нехватка различных специалистов.

Отмечается, что больше всего не хватает врачей скорой помощи, фтизиатров, участковых терапевтов, патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов, инфекционистов, врачей общей практики (семейных врачей), гематологов.

При этом в «минздраве» не сообщили, как намерены выходить из сложившейся ситуации.

Ранее в «ДНР» приняли решение по поводу комендантского часа во время праздников.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 32 минуты agoОбновлено: 28 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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