Новые тарифы на коммуналку в ОРДО: официальные данные

С первого января 2022 года в ОРДО вводят новые тарифы на коммунальные услуги в «республике». Местных жителей ждет очередное подорожание.

Новые тарифы были опубликованы в местных пабликах, которые контролируются «властями» «республики», пишет Первая Лента.

Таким образом, для населения «ДНР» с первого января будут действовать новые тарифы. Теперь за услуги центрального холодного водоснабжения придется платить 25,02 руб. за кубометр. Цена за услуги центрального водоотведения составит 11,61 руб. за кубометр. В тоже время тариф на услугу централизованного отопления будет 14,76 руб. за кв. метр в месяц на протяжении всего года.

Также поднимут цены и на горячее водоснабжение. Новый тариф составит 77,67 руб. за кубометр. За электричество придется платить 1,56 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч — 2,12 руб.

В тоже время сообщается, что стоимость природного газа и тариф на услуги по вывозу ТБО остаются без изменений.

Ранее в «ДНР» наконец-то признали, что в «республике» действительно катастрофическая ситуация.