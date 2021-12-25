В «ДНР» произошли большие перемены в «руководстве» «республики»: кто потерял должность

Некоторое время назад различные источники и «чиновники» в «ДНР» заявляли о том, что в «руководстве» «республики» пройдут большие перемены. И вот состоялась первая громкая отставка.

Так свою должность потерял так называемый «первый заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «ДНР». Ранее на этой «должности» работал В ОРДО Андрей Богомаз, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Соответствующее решение принял так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин. Об отставке сообщается, в «указе» «главы» «республики».

В тоже время стало известно, кто займет вакантную «должность». На нее назначен Дмитрий Костямин, который ранее был «главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС ДНР».

В тоже время на должность «главного госинспектора по пожарному надзору назначен» Николай Чубучный.

Похоже, что это не последние перестановки в «руководстве» «ДНР».

Ранее в ОРДО предупредили о важных изменениях для владельцев автомобилей.