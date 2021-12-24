Дипломы ВУЗов «ДНР» могут со временем котировать в Сирии. При встрече с министром просвещения Сирийской Арабской Республики доктором Даремом Таббаа представители «ДНР» подняли вопрос признания сирийцами местных дипломов.

Также обсуждалась возможность участия студентов из ДНР в археологических раскопках на территории Сирии, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Так себе перспектива, честно говоря, – вряд ли нынешние студенты, получив диплом, массово мечтают отправиться на работу в Сирию. Хотя эта страна будет едва ли не единственной (после России, разумеется), где будут признавать дипломы о высшем образовании, выданные в «ДНР», пишет паблик.

Самое примечательное в этом всем не признание дипломов и не договоренности о сотрудничестве. В ходе всех этих мероприятий их участники изо всех сил создавали иллюзию того, что «ДНР» – это часть России. Вопреки официальной позиции российского президента – РФ не вмешивается в события в Донбассе, а «ЛНР» и «ДНР» – части Украины.

Ранее в Европе начался процесс «украинизации» – в РФ очень недовольны этим.