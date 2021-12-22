В ОРДО жесть на дорогах – местные жители массово жалуются на ситуацию

Жители неподконтрольной Украине части Донецкой области массово начали жаловаться на ситуацию на дорогах «ДНР». Все из-за погодных условий на Донбассе.

Владельцы автомобилей в социальных сетях пишут о том, что дороги очень сколькие и их никто не посыпает. Они сравнивают дорожное покрытие со стеклом, в таких условиях управлять автомобилей очень сложно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители также отмечают, что посыпаны только центральные улицы Донецка, которые временно неподконтролен Украине.

«Выехали на работу, посыпаны только центральные улицы, дорога — стекло, ехали 5 км/ч. Выехали за Донецк, там даже никто и не думал посыпать. Как же не будет ДТП?» – спрашивает местный житель.

«За Макеевкой в сторону Тореза никто не сыпал. Стекло», — отмечает еще один местный житель.

Другие пользователи также пишут о том, что ситуация критическая и сегодня в «ДНР» будет большое количество аварий.

Ранее в РФ заявили, что Украина с помощью США готовит химическую атаку на «ЛДНР».