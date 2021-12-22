Общество

В ОРДО зазывают на работу — будут засчитывать год за два

В СИЗО в "республике" фактически некому работать

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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В так называемой «ДНР» большая проблема с качественными кадрами. Однако иногда найти сотрудников тяжело найти и для обычной работы.

Так исправительным учреждениям, которые располагаются на территории ОРДО очень не хватает сотрудников. Такое заявление сделала так называемый «начальник пресс-службы Государственной службы исполнения наказаний» Татьяна Демченко, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Она рассказала, что абонентам местного оператора мобильной связи «Феникс» начали поступать смс-сообщения о том, что требуются работники в «Донецкий следственный изолятор». Также много вакансий доступных в исправительных учреждениях неподконтрольных Украине Донецка, Горловки, Макеевки, Тореза, Снежного, Енакиево, Ждановки и Кировского. Таким образом, хотят найти новых работников в эти учреждения.

По ее словам, перечень вакансий очень большой – от специалистов в отделы охраны, надзора и безопасности и до медицинских работники всех специальностей, а также водители и других профессий.

Демченко уточнила, что тем, кто пойдет работать в СИЗО, будут засчитывать год стажа за полтора или за два — в зависимости от места службы.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк сделал последнее предупреждение жителям ОРДЛО

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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