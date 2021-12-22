Общество

Новый год и Рождество: стало известно, сколько будут отдыхать украинцы

Будет пару дополнительных дней отдыха

Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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Осталось чуть более недели до конца 2021 года. По традиции Новый год, а после и Рождество принесут украинцам несколько дополнительных дней отдыха. Как будет в этом году?

Новый год украинцы будут праздновать с 31 на первое января с пятницы на субботу. Это значит, что последний рабочий день 2021 года будет на годину сокращен. В связи с тем, что первое число попадает на субботу, украинцы дополнительно также получат выходной и в понедельник третьего января. Можно будет праздновать три дня кряду, 1, 2 и 3 числа, пишет Первая Лента.

Рождество припадает на пятницу, седьмое число. Это означает, что шестого января будет скорченный рабочий день, а пятница выходной. То есть еще три выходных кряду – 7, 8 и 9 января.

В итоге получается, что украинцы получат три дня отдыха в первые три дни нового года – 1, 2, 3, потом пойдут на работу на три дня – 4, 5, 6, а потом снова три дня будут отдыхать – 7, 8, 9. После этого нужно будет возвращаться к обычному рабочему процессу, больше выходных дополнительно не будет.

Ранее синоптик назвал точную дату, когда в Украину придут морозы до минус 20 градусов.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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