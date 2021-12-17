В ОРДО неожиданно опубликовали рейтинг лучших городов «ДНР»: Донецк даже не в топ-10

В «ДНР» неожиданно опубликовали рейтинг лучших городов «республики». При этом Донецк даже не вошел в десятку лучших по этому рейтингу.

Так в рейтинге оценивалось качество выполнения «должностных обязанностей руководством городов и районов», выполнение задач территориальной обороны, ремонтно-восстановительные работы, социальные программы, взаимодействие с «МЧС и минстроем», уровень оплаты услуг ЖКХ, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В итоговом рейтинге первое место занял город Торез (Чистякове), второе — Енакиево, третье досталось Макеевке.

Дальше в рейтинге следуют Шахтерск, Горловка, Кировское, а 7, 8 и 9 места получили Амвросиевский, Новоазовский и Тельмановский районы соответственно. На десятом месте Докучаевск, на 11 — Ясиноватая, Старобешево на — 12-м, 13-е занимает Снежное, «столица» «ДНР» — Донецк — оказалась только на 14-й строчке, за ней следует Ждановка, потом Дебальцево и закрывает рейтинг Харцызск.

«По этому направлению мы будем только развиваться. Исходя из данных рейтинга, будут делаться соответствующие выводы. И я не исключаю кадровых перестановок в том числе», — подвел итоги рейтинга так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» назвали главную проблему «республики» в 2021 году.