Наконец, пришла зима – жители Донецка поделились фотографиями заснеженного города

Сегодня утром, 17 ноября, Донецк, который временно неподконтролен Украине, начало засыпать снегом. Такие кадры за окном очень порадовали местных жителей.

Это был первый снег в городе во время зимы, которая началась практически три недели назад. Такая погода порадовали жителей города, так как ранее была совсем другая погода — дожди, туманы, слякоть, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время не все рады такой погоде в городе. На дворе плюс, а значит, что снег быстро тает. В тоже время синоптики обещают скорые морозы, что может привести к гололедице.

«Радуются только те, кому его не убирать» — отметил житель города.

«Снег сразу тает к вечеру по колено в воде будем» — скептически пишет дончанин.

«Красота под ногами тает, а вот на следующей неделе морозец как жахнет и замерзнет вся эта жижа» — отмечает участник дискуссии.

Ниже фотографии заснеженного Донецка от местных жителей.