В «руководстве «ДНР» неимоверная суета: решается важнейший вопрос с Кремлем

В последнее дни в «руководстве «ДНР» чувствуется напряжение. На днях так называемый «глава» «республики Денис Пушилин проводил длительное совещание за закрытыми дверями практически со всеми важными людьми в «республике».

Источник отмечает, что сейчас решается вопрос с бюджетом «ДНР» на следующий год, а именно сколько получит «республика» денег от Российской Федерации. Готовятся важные документы, которые в ближайшее время будут отправлены в Кремль, пишет Первая Лента со ссылкой на Вольнодумец.

«Суета была неимоверная. Все куда-то бегали, приглашали то одних, то других. Да и сам Пушилин был в этот день очень расстроенный, озабоченный и хмурый. Ну понятное дело, подготавливают и отправляют в Россию очередную порцию бумаг с прошениями о выделении денег на следующий год», — пишет блогер.

Он отмечает, что Пушилин боится того, что может попасться на воровстве денег, ведь крадет он вместе с российскими кураторами, но отдуваться приходится ему самому.

Ранее Пушилин неожиданно похвалил Порошенко и раскритиковал Зеленского.