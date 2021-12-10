Общество

В «руководстве «ДНР» неимоверная суета: решается важнейший вопрос с Кремлем

Пишут бумажки в Кремль на счет денег на 2022 год

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 декабря, 2021
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В последнее дни в «руководстве «ДНР» чувствуется напряжение. На днях так называемый «глава» «республики Денис Пушилин проводил длительное совещание за закрытыми дверями практически со всеми важными людьми в «республике».

Источник отмечает, что сейчас решается вопрос с бюджетом «ДНР» на следующий год, а именно сколько получит «республика» денег от Российской Федерации. Готовятся важные документы, которые в ближайшее время будут отправлены в Кремль, пишет Первая Лента со ссылкой на Вольнодумец.

«Суета была неимоверная. Все куда-то бегали, приглашали то одних, то других. Да и сам Пушилин был в этот день очень расстроенный, озабоченный и хмурый. Ну понятное дело, подготавливают и отправляют в Россию очередную порцию бумаг с прошениями о выделении денег на следующий год», — пишет блогер.

Он отмечает, что Пушилин боится того, что может попасться на воровстве денег, ведь крадет он вместе с российскими кураторами, но отдуваться приходится ему самому.

Ранее Пушилин неожиданно похвалил Порошенко и раскритиковал Зеленского.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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