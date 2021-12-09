Власти «ДНР» позволят местным жителям покинуть «республику» и отправиться в Украине

Завтра, десятого декабря, так называемые «власти» «ДНР» позволят местным жителям покинуть «республику» и отправиться на подконтрольную территорию Украины. Там сообщили, что в этот день будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд на КПВВ «Новотроицкое».

Стоит отметить, что пересечь линию разграничения можно будет только в установленное время — с 08.00 до 15.30 по Киеву, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Для того, чтобы покинуть «республику» необходимо показать регистрацию прописку на подконтрольной украинской власти территории или ОРДО. Для тех, у кого прописка в ОРДО, дополнительно нужно получить заранее разрешение от «межведомственного оперативного штаба».

Для того, чтобы въехать в ОРДО всем без исключения также нужно получить разрешение от «межведомственного оперативного штаба».

Также дополнительно при въезде на территорию ОРДО при прохождении КПП «Еленовка» граждане проходят бесплатное обследование (экспресс-тест на коронавирус).

Ранее Ощадбанк обратился с важным обращением к пенсионерам из ОРДЛО.