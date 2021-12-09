Российские кураторы раскритиковали «ЛДНР»: не готовы к войне

Российские кураторы весьма часто приезжают с проверками в так называемые «ДНР» и «ЛНР». На этот раз они решили проверить боевиков, готовы ли они к полноценным военным действиям.

Украинский правозащитник Павел Лисянский, основатель «Восточной правозащитной группы» рассказал, что в ОРДЛО под кураторством военных из Южного военного округа совместно представителями генерального штаба РФ проводится аудит подразделений НВФ «ЛНР» и «ДНР», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Кураторы проверяют личный и списочный составы «армейских корпусов» НВФ «ЛНР» и «ДНР» и исправность техники. При этом, проверка длится уже две недели и в ее ходе проводится аудит расходования финансовых средств, выделенных Россией на «республики».

«Наши источники информации в ОРДЛО нам сообщили, что о проверке из РФ стало известно после того, как в отдельных подразделениях армейских корпусах „ЛНР“ и „ДНР“ начали объявлять срочные сборы, боевую тревогу и т. д», — заявил Лисянский.

Он также добавил, что российские кураторы недовольны тем, что увидели. Отмечается, что состав завышенный, а часть техники не исправна.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ждут «важных» гостей из России.