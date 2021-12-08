В самом центре Донецка неожиданно демонтировали стелу «Россия»: что произошло

В самом центре Донецка демонтируют стелу с надписью «Россия». Работники коммунальной службы демонтировали надпись в сквере Первомайский возле площади Ленина.

Она была установлена в центре города еще в марте 2016 года. Рядом с ней также находилась конструкция в виде сердца в цветах российского флага, пишет Первая Лента со ссылкой на Новости Донбасса.

В сепаратистском движении «Донецкая республика» сообщили, почему демонтируют стелу. Там рассказали, что забрали на реставрацию. «Будем их освежать», — отметила пресс-служба движения.

Также там сообщили, что кроме реставрации будут сделаны и другие изменения. Так на месте «сердца» появится тротуарная плитка, а стела будет «усовершенствована по ряду параметров». В тоже время подробностей по поводу усовершенствования.

Сообщается также, что обе конструкции вернут на место сразу после обновления. Когда это произойдет пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ждут «важных» гостей из России, стало известно, какие вопросы будут решать.