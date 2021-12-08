Стало известно, на сколько ежегодно сокращается население ОРДО

Демографическая ситуация в ОРДО с каждым годом ухудшается. Всему винной военные действия на Донбассе, пандемия коронавируса и «эффективные» действия местных «властей».

Из-за отсутствия работы и низких зарплат молодежь не спешит рожать детей. Основная часть населения, которое задумывается о детях, уезжает из «республики», пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал «Вольнодумец».

«Совокупность факторов, которые ведут к низкой рождаемости, сохраняется высокий уровень смертности, что приводит к сокращению населения на 16−18 тыс. человек ежегодно. И это при том, что количественный состав населения последние два года пополняется за счет жителей России, которые приезжают из районов Сибири и Крайнего севера и покупают дешевое жилье в „ДНР“, — пишет паблик.

Источник добавляет, что реальное сокращение населения „ДНР“ составляет более 25 тыс. в год.

Также сообщается, что отток молодежи продолжается также из-за намерения местной «власти» сделать призыв на срочную военную службу.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО считают, что Пушилина могут убрать.