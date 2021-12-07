Пушилин снова соврал: цены на продукты в ОРДО не упадут, будет еще хуже

В своем недавнем интервью так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин заявил, что уже в ближайшее время цены на продукты в ОРДО упадут. Это произойдет тогда, когда российское правительство уладит все нюансы относительно законопроекта Владимира Путина о том, чтобы приравнять товары из «республик» к российским.

Он отметил, что нужно урегулировать пошлины и ситуация уже в ближайшее время изменится. Однако, похоже, для местных жителей ничего хорошего не произойдет, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Что же на самом деле происходит с ценами на товары, которые ввозятся из-за границы? С 01.12.2021 г. установлены новые ввозные пошлины. При этом ставки пошлин на большинство товаров, в том числе, и на товары первой необходимости, значительно выросли. На некоторые категории в два раза», — пишет паблик.

В тоже время дорожают и те товары, на которые ввозная пошлина снижена. Например, взлетели цены на капусту с 40 рублей до 65 за кг.

Источник отмечает, что в «ДНР» полностью отсутствует грамотное ценообразование и контроль за этим на уровне «правительства».

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