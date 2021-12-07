Общество

Правозащитники рассказали, как в ОРДО наказывают тех, кто нарушает «комендантский час»

Используют трудовую эксплуатацию местных жителей

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 декабря, 2021
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Стало известно, как так называемые «правоохранительные органы» в ОРДЛО наказывают местных жителей за нарушение «коменданского часа». Информацией поделился украинский правозащитник Павел Лисянский, основатель «Восточной правозащитной группы.

По его данным в октябре и ноябре мужчин из числа местных жителей, которые нарушали «комендантский час», подвергали трудовой эксплуатации. На протяжении 15 суток задержанных с 07:00 до 18:00 вывозили на передовые позиции линии разграничения военного конфликта, для того, чтобы они выполняли работы по укреплению позиций, обслуживанию и уборке прилегающих территорий и другие работы, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Все арестованные были привлечены к трудовой эксплуатации и выполняли работы на линии фронта на протяжении всего ареста. Это пример, как наглым образом попираются любые права человека, а „нарушитель“ выступает в роли бесплатной рабочей силы», — заявил Лисянский.

Он также отметил, что на данный момент за 2021 год за нарушение комендантского часа задержали 34 500 человек в ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» закрывают самое стабильное предприятие в «республике».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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