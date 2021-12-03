В «ЛНР» вводят обязательную вакцинацию от коронавируса: кто в первой очереди

Вчера так называемые «власти «»ЛНР» утвердили список лиц, которые обязательно должны получить дозы российского «Спутника лайт».

Согласно решению чрезвычайной комиссии, к приоритету первого уровня обязательной вакцинации от коронавируса отнесены: работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Последний пункт вызывает больше всего вопросов, так как согласно официальным рекомендациям российского минздрава, «Спутник лайт» как раз с осторожностью рекомендован хроническим больным и людям с эндокринными нарушениями», — пишет паблик.

Также ходят слухи о том, 150 тысяч доз, прибывших из РФ, просроченные. Проверить это сложно, ведь поставка вакцин из России – неофициальная, ни одна из организаций в РФ не взяла на себя ответственность за этот процесс.

Ранее мы сообщали, что из ОРДЛО массово выезжает местное население.