Стало известно, когда в Украине могут начать делать вакцинацию бустерной прививкой

В Украине на данный момент есть все, чтобы вводить третью (бустерную) прививку от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

Он рассказал, что сейчас Украина в этом вопросе смотрит на действия Европейского Союза. Как только в ЕС начнут вводить местным жителям третью дозу вакцины Украина также примет такое-же решение, пишет Первая Лента.

«Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию», — сказал глава Минздрава.

Также он добавил, что в ЕС планируют делать третью прививку спустя девять месяцев после первого курса вакцинации от коронавируса.

«Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это на территории Украины», — заявил Ляшко.

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