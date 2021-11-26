Стало известно, будут ли работать курорты в Украине во время новогодних праздников

По предварительным данным к новому году пандемия коронавируса должна немного утихнуть в Украине. Таким образом, украинцы смогут отправиться на курорты в праздники.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что украинские курорты будут работать по новым правилам. Он отметил, что даже добавление нескольких областей в «красную» зону не будет влиять на общеукраинскую статистику. Все будет зависеть от того, в какой карантинной зоне находится регион, пишет Первая Лента со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что в «красной» зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется. Кузин отметил, что для курортов будут разработаны специалисты правила.

«Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров», — сообщил главный санитарный врач.

Ранее в Украине утилизировали почти полмиллиона доз вакцины от ковида.