Состоялась первая в мире операция по пересадке глаза, напечатанного на 3D-принтере

Как сообщает Moorfields Eye Hospital в Лондоне, первый в мире пациент, оснащенный глазным протезом, изготовленным с помощью цифровой 3D-печати, только что покинул его дверь.

В последнее время все чаще говорят о протезах от 3D-принтера, указывая на то, что для некоторых людей это единственный шанс получить правильно подогнанную и недорогую замену. Однако до сих пор мы скорее слышали о протезах рук или ног, между тем одна из больниц в Лондоне сообщила в пресс-релизе о первом пациенте, которому был поставлен глаз с 3D-принтера, пишет Первая Лента.

47-летний Стив Верз, инженер из Лондона, ранее в этом месяце прошел примерку (независимо от техники препарирования, искусственный глаз должен соответствовать размеру пользователя), в ходе которой он смог сравнить свой существующий традиционный акриловый протез к новому глазу, а вчера он покинул больницу с ним — таким образом, он стал первым пациентом в мире, который использовал глаз от 3D-принтера.

И хотя его глаз еще не является бионическим чудом технологий, о котором уже некоторое время говорят в контексте улучшения или даже восстановления зрения, 3D-печать позволила создать глазной протез настолько реалистично, как никогда раньше.

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