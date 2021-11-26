Общество

Проверяют всех подряд – в ОРЛО начались массовые проверки на дорогах

На данный момент неизвестна причина таких действий

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
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Сегодня утром, 26 ноября, члены НВФ «ДНР» устроили проверки автомобилей местных жителей. Отмечается, что проверки проводят в районе Чайкинского кольца на основной магистрали между неподконтрольными Украине Донецком и Макеевкой.

Местные жители, которые столкнулись с проверками отмечают, что проверяют полностью всех, даже пассажиров. Также проверяют мобильные телефоны, документы и полностью автомобиль, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Проверяют документы, страховку, дыхание, багажник, телефон (контакты, IMEI, галерея)», — заявил местный житель.

«И документы пассажиров тоже проверяют», — дополняет одна из местных жительниц, которая столкнулась с проверкой.

«А это вообще законно? На каком основании это происходит?» — спрашивает житель Донецка.

«На основании автомата в руках», — ответил другой пользователь.

При этом на данный момент нет информации по поводу того, почему начались такие проверки.

Ранее мы сообщали, что в РФ придумали, что делать с ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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