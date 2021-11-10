В Украине вторые сутки кряду более 800 смертей от коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции в Украине продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что за предыдущие сутки не было зафиксировано новых рекордов, смертность от ковида на очень высоком уровне по всей стране.

Так за предыдущие сутки девятого ноября в стране зафиксировали 816 смертельных исходов. Таким образом, вторые сутки кряду в Украине фиксируется более 800 летальных случаев. Только вчера был установлен новый рекорд – 833 смерти. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано уже 74 206 летальных исходов, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Также за предыдущие сутки было зафиксировано 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).

В общей сложности с начала пандемии заболело в Украине 3 130 772 человека, 2 553 842 сумело одолеть болезнь.

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