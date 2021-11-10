Общество

В Украине вторые сутки кряду более 800 смертей от коронавируса

Photo of Виктор Виктор Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Пандемия коронавирусной инфекции в Украине продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что за предыдущие сутки не было зафиксировано новых рекордов, смертность от ковида на очень высоком уровне по всей стране.

Так за предыдущие сутки девятого ноября в стране зафиксировали 816 смертельных исходов. Таким образом, вторые сутки кряду в Украине фиксируется более 800 летальных случаев. Только вчера был установлен новый рекорд – 833 смерти. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано уже 74 206 летальных исходов, пишет  Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Также за предыдущие сутки было зафиксировано 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).

В общей сложности с начала пандемии заболело в Украине 3 130 772 человека, 2 553 842 сумело одолеть болезнь.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» якобы уже победили коронавирус.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Это тревожный сигнал для всего мира – ВОЗ о новых данных по коронавирусу

5 дней ago

В Украине уже прогнозируют 50 000 случаев ковида в сутки – ситуация будут ухудшаться

6 дней ago

В ОРДО полностью закрывают школы: принято новое решение

6 дней ago

В Украине рекордное количество новых случаев заражения на коронавирус с начала пандемии

6 дней ago

Добавить комментарий

Back to top button