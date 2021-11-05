В «ДНР» рассказали о судьбе «Донбасс Арены»

«Донбасс Арену» сейчас многие называют символом и олицетворением того, что происходит с Донецком, который временно неподконтролен украинскому правительству. Арена просто пустует и разрушается в последние годы.

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин в интервью одному из российских каналов рассказал, что ждет арену в ближайшем будущем. Он заверил, что стадион в следующем году ждут позитивные изменения, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«С развитием экономики мы планируем постепенный запуск и выведение „Донбасс Арены“ на полную мощность. Тем более определенные изменения граждане ДНР смогут увидеть в течение следующего года», — сказал он.

На данный момент арена, которая пережила обстрел в 2014 году, фактически законсервирована. Полноценная работа стадиона требует затрат в десятки миллионов рублей ежемесячно. Такие средства местные «власти» выделят не готовы.

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