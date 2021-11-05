В Украине более 26 000 случаев ковида за суки: снова почти 700 смертей

В Украине продолжает оставаться тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки было зафиксировано более 26 000 случаев заражения коронавирусом, 26 488 человек сдало позитивный тест.

Среди новых больных – 1 654 детей и 488 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

За последние сутки были госпитализированы 5 497 человек. В общей сложности в Украине уже заболело 3 032 951 человек.

Только за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 694 смерти от коронавируса. На протяжении уже нескольких дней этот показатель не падает ниже 650. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 70 842 летальных исхода.

За сутки было сделано 148 001 тестирование на коронавирус, в том числе методом ПЦР –71870, методом ИФА – 21173, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 958.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже прогнозируют 50 000 случаев ковида в сутки.