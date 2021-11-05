Отдыхающих больше, чем летом: в единственном курорте в ОРДО назвали цены

Сейчас в Седово, который является фактически единственным морским курортом в неподконтрольной Украине части Донецкой области, настоящий бум. Многие местные жители поехали туда на время длительных выходных.

Жители ОРДО отмечают, что в Седово сейчас гораздо проще попасть, чем летом, так как пропуск на въезд не требуется. На данный момент для того, чтобы заехать на курорт достаточно пройти паспортный контроль на въезде, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так как сейчас стало весьма холодно, а в поселке не так уж много пансионатов и жилья в частном секторе, где есть отопление, люди в первую очередь бронируют такие места. При этом цена на них, не ниже, чем летом.

Так, за домик для 4 человек придется заплатить 3 тысячи рублей в сутки. А если брать двухкомнатный номер «Люкс» на 4 человек, то он будет стоить 3800 рублей. В то же время местные жители отмечают, что сейчас отдыхающих больше, чем в разгар летнего сезона.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО полностью закрывают школы.