В «ДНР» обратились к водителям и пешеходам: важное предупреждение

Сегодня днем, третьего ноября, а также ночью и утром четвертого ноября в ОРДО ожидается густой туман, а видимость составит всего 100−500 метров. Этой информацией поделились в так называемом «МЧС ДНР».

В тоже время в так называемом «ГАИ ДНР» обратились к местным водителям с призывом быть бдительными при тумане. Там заявили, что участникам дорожного движения следует быть крайне внимательными из-за того, что будет недостаточная видимость, что в свою очередь может привести к ДТП, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

В «ведомстве» отметили, водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличить дистанцию до других транспортных средств, а также соблюдать интервал при движении.

Отмечается также, что при проезде остановок общественного транспорта и пешеходных переходов водителям следует повысить внимание, так как пешеходов можно в такой туман не увидеть.

В свою очередь, пешеходы должны переходить дорогу исключительно в обозначенных и разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности для себя и окружающих.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО отреагировали на назначение Яроша.