Как жить-то на эти копейки, не подскажите? – жители ОРДО

Жители неподконтрольной части Донецкой области жалуются на то, что им не выплачивают заработную плату. На этот раз о проблеме рассказали горняки.

На подконтрольном НВФ «ДНР» ГП «Макеевуголь» последняя выплата зарплаты была пять недель назад, а сегодня, третьего ноября, шахтерам дали 33,8% с обещанием выплатить в течении месяца оставшееся, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Возмущенные горняки сообщают в социальных сетях пишут о том, что уголь на предприятии добывается, однако, денег они практически не видят. Горняки жалуются, что им нечем кормить семьи, а не за горами новогодние праздники.

«Как жить-то на эти копейки, не подскажите?! Толку от того, что повысили ставки, если опять ЗП частями давать будут?! Скоро новый год. Думаете, мы не хотим отпраздновать и подарить нашим детям хоть немножко сказки?! Куда, скажите, девается добытый уголь? Склады пустые на всех шахтах. Т. е по логике уголь реализуется, а денег нет. Нет у вас, руководители макугля, ни стыда, ни совести!» — отмечает один из горняков.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обратились к водителям и пешеходам.