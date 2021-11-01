Кличко рассказал о правилах локдауна в Киеве, которые начинают действовать с сегодня

С сегодняшнего дня, первого ноября, в Киеве вводится локдаун. Столица Украины официально входит в «красную» карантинную зону.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, для кого вводят локдаун в столице Украины. Он также отметил, что дистанция, дезинфекция, маски и мытье рук – все нужно обязательно делать. Также он добавил, что локдаун сегодня относится к тем людям, которые не вакцинированы, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«То есть, посещение торговых центров, ресторанов, кафе, салонов и так далее — пожалуйста, но только если вы вакцинированы. Все продолжает работать, в том числе и транспорт, но если вы не вакцинированы, вы должны самоизолироваться и максимально ограничить контакты. Сегодня локдаун работает только для невакцинированных людей. Мы будем делать проверки выборочно. Рейды будут контролировать наличие вакцины — это либо сертификат в «Дії», либо ПЦР-тесты», — заявил Кличко.

Ранее мы сообщали, что с первого ноября в Украине изменятся правила ПДД.