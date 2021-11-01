Захмарные деньги: стало известно, сколько стоит в ОРДЛО вылечиться от коронавируса

Правозащитники из «Восточной правозащитной группы» рассказали, сколько придется заплатить жителям ОРДЛО если они заболеют на коронавирусную инфекцию.

Так, если у них симптомы средней тяжести, но необходима госпитализация, то в среднем придется потратить 100−120 тысяч российских рублей (44 тысячи гривен). Если ситуация более тяжелая или даже критическая, то из семьи уйдет свыше 200 тысяч рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Место в больницах ОРДЛО можно получить за 20−35 тысяч рублей в зависимости от города. В ОРЛО это стоит дешевле: Луганск — 15 тысяч рублей. Такая опция действует не для всех. По словам врачей некоторых больниц, деньги полученные за предоставленные места они тратят на покупку лекарств, т.к. РФ не выделяет деньги на здравоохранение», — сообщают правозащитники.

Также сообщается, что местные жители стараются получить лекарства из подконтрольной правительству части Украины. Их передают родственники, а также через перевозчиков, которые едут в ОРДЛО через Россию.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» неожиданно засекретили важную информацию.