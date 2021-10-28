В «ЛНР» неожиданно засекретили важную информацию: что произошло

Так называемые «власти «ЛНР» приняли решение засекретили информацию о том, сколько местных жителей ежедневно отправляется в Россию для того, чтобы получить готовые паспорта РФ. Ранее в «ведомстве» ежедневно рапортовали о том, сколько человек получает паспорта.

Еще 16 октября пресс-службе так называемого местного «МВД» сообщали, что каждый день более 600 граждан доставляются в пункты выдачи паспортов РФ в Ростовской области. Таким образом, в разгар эпидемии коронавируса, когда смертность фактически зашкаливает, а в Ростове вводят ограничительные меры, в течение рабочей недели 3000 человек ездят через «границу». И то без тестов, без сертификатов о вакцинации, карантина и прочего, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

После публикации этой цифры в «ведомстве» решили не разглашать количество человек, которые ежедневными спецрейсами выезжают в Россию за паспортами.

«Наверное, такое действие в целом характеризует «борьбу» с коронавирусом в республике – максимально засекретить данные. Как известно, врачи в «ЛНР» не могут разглашать информацию без официального разрешения «минздрава», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО обещают поднять пенсии.