Российские войска стягивают к границе с Украиной — Washington Post

Официальные лица США и Европы обеспокоены возрождением войск вдоль границы с Украиной, сообщает Washington Post. Официальные лица говорили анонимно с американской газетой, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Собеседники газеты утверждали, что передвижение войск вызвало те же опасения, что и в апреле, когда произошло крупнейшее за последние годы военное сосредоточение в России вблизи украинской границ, пишет Первая Лента.

Как отмечает Washington Post, в последние месяцы представители президента России Владимира Путина усилили свою риторику, нападая на отношения Киева с Западом и даже ставя под сомнение его суверенитет. Сам Путин предупреждал, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является для Москвы «красной линией», то есть пересечением разрешенной границы.

Точно неизвестно, чем занимаются российские войска, собирающиеся у границы с Украиной. В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и конвои с большим количеством военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

— Самое главное, что это не упражнения, — сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в некоммерческой организации CNA.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» все еще надеются, что Россия «вступится» за них.