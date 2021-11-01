Нас хотят уничтожить — родители школьников в «ДНР»

В «ДНР» каникулы для 1-4 классов продлены до 7 ноября, с 8 ноября младшие школьники вернутся за парты для очного обучения. При этом 5-11 классы останутся на дистанционном обучении. Большинство родителей не могут понять логику таких действий «властей».

У людей масса вопросов – почему самых уязвимых, по их мнению, не оставили дома. Ведь дети также болеют и могут принести коронавирус домой, ведь будут общаться со своими ровесниками каждый день в школе, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Такой уровень заболеваемости и смертности, что закрыть пора даже то, что ещё как-то работает! Люди идут на работу здоровые, а приносят домой невесть что! Столько народу умирает!» — пишут местные жители.

«У нас в семье есть дети из разных классов. Один ребенок будит ходить в школу, а другой будет дома? И в чем смысл???», — задаются закономерным вопросом другие.

Некоторые уверены в том, что это способ добиться как можно более широкого распространения ковида.

Ранее стало известно, сколько стоит в ОРДЛО вылечиться от коронавируса.