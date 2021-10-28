«Власти» «ДНР» приняли новое решение по поводу работы учебных заведений: что ждет школьников

Так называемые «власти» «ДНР» приняли решение по поводу работы учебных заведений в ОРДО на ближайшее время. Там намерены возобновить учебный процесс после того, как детей отправили на каникулы-карантин.

Подконтрольные ОРДО паблики в социальных сетях пишут о том, что с первого ноября школьники, которые учатся в 5−11 классах перейдут на дистанционный режим обучения. В тоже время 1−4 классы планируется вывести на полностью очное обучение с 8 ноября, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Также отмечается, что студенты СПО и ВПО продолжат учиться в прежнем, дистанционном формате.

На данный момент это только предварительная информация, но скорее всего так и произойдет. Соответствующий приказ якобы готовит так называемое «министерство образования и науки «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» неожиданно засекретили важную информацию.