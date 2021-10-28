В Харькове избрали меру пересечению 16-летному парню, который устроил смертельное ДТП

Сегодня, 28 октября, была избрана мере пресечения 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который являет подозреваемым в совершении ДТП, в результате которого один человек погиб, а еще трое получили травмы.

Киевский райсуд Харькова принял решение отправить водителя под стражу без права на залог. Таким образом, суд стал на сторону обвинения, которое и требовало такого решения, так подозреваемый может скрываться от следствия или мешать проведению досудебного расследования, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

Прокурор Иван Семенякин, который ведет это дело, заявил, что в больнице, куда его доставили после ДТП. Так в туалете больницы он позвонил на «102» и сообщил о якобы угоне автомобиля с целью ввести следствие в заблуждение и снять с себя подозрение. Также во время заполнения анкеты, он подал другое имя и другой адрес. Также подозреваемый пытался покинуть больницу и был задержан полицейскими.

Напомним, что водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet, проехав на красный цвет светофора, даже не притормозив.