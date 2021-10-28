В США выдали первый паспорт с дополнительным указанием пола

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс объявил в среду, что в США был выдан первый паспорт с дополнительной гендерной меткой для небинарных людей. Он также объявил, что со следующего года в обычном порядке будут доступны три варианта выбора пола в заявках на паспорт.

«Департамент выпустил первый в США паспорт X с гендерной маркировкой. Мы надеемся предложить эту возможность всем заявителям на паспорт вскоре после того, как мы завершим необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», — написала Прайс в коммюнике, пишет Первая Лента.

«Департамент также продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы обеспечить максимально беспроблемное путешествие для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности», — добавил он.

«В связи с выдачей этого паспорта мы хотели бы подтвердить приверженность Государственного департамента продвижению свободы, достоинства и равенства для всех людей, включая ЛГБТКИ + людей», — подчеркнул Прайс в пресс-релизе.

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