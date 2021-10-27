Смертельное ДТП с «мажором» в Харькове: новые подробности

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера, 26 октября в Харькове. Появилась информация о родителях 16-летнего парня, который и является виновником аварии.

Источник сообщает, что родители парня якобы в разводе и его содержит мать. Она живет в Австралии и передает своему сыну деньги в Украину. Отец подростка работает продавцом мяса на Благовещенском рынке города, пишет Первая Лента со ссылкой на Обозреватель.

Напомним, что водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet, проехав на красный цвет светофора, даже не притормозив. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте. Кроме 16-летнего водителя в Infiniti также находились двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее отмечалось, что парню недавно только купили новый автомобиль. При этом, он неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Польше погиб молодой украинец.