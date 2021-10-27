В Украине разрешили вакцинацию против COVID-19 детей: что известно

В Украине официально разрешили вакцинировать детей от 12 лет, независимо от того, попадают ли они в группы риска. Такое решение было принято Министерством здравоохранения на основе выводов Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Прививки будут делать препаратом от Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Отметим, что ранее в Украине разрешили вакцинировать детей из определенных групп риска, пишет Первая Лента со ссылкой на Громадське.

В настоящее время эксперты рекомендуют вакцинировать всех детей от 12 лет, учитывая данные о безопасности препарата от Pfizer и росте количества случаев COVID-19 среди детей. В Украине за предыдущие сутки коронавирус нашли у почти 1500 детей.

Отмечается, что если же в стране будет дефицит вакцин, то сперва прививки будут делать взрослым и несовершеннолетним от 12 лет из приоритетных групп. Вакцину Comirnaty будут вводить двумя дозами с интервалом между прививками 21-28 дней. Также необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины против COVID-19 и вакцины против других болезней (за исключением экстренной вакцинации).

Ранее в США и Европейском Союзе также одобрили вакцинацию детей от 12 лет препаратом Pfizer.

Ранее мы сообщали, что через три дня семь регионов Украины войдут в «красную» зону.