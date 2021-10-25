Чувствуем себя дикими тварями из дикого леса – жители ОРДЛО о поездке в Россию

Все больше жителей неподконтрольной Украине части Донетчины по различным нуждам ездят в Российскую Федерацию. Там они заметили весьма интересные различия межу ОРДЛО и Россией.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что приезжая из ОРДО в Россию они «чувствуют себя дикими тварями из дикого леса», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Одна из местных жительниц жалуется, что она фактически полностью отвыкла от банковских карт, удивляется обилию товаров в магазинах по сравнению с супермакетами в «ДНР». Также она отметила изумлении ее ребенка при виде поезда и самолета, ведь таких «благ» в ОРДО вряд ли можно заметить.

«У нас прогресс остановился, там он полным ходом, и мы от него безнадежно отстаем», — заявила местная жительница.

Другие участники дискуссии также отмечают, что живут в «ДНР» и «ЛНР», как в «каменном веке».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» вводят жесткий карантин.