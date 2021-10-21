В Донецке перекрыли дорогу: стала известна причина

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, перекрыли одну из дорог в городе. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что в данный момент членами НВФ и сотрудниками так называемого «ГАИ ДНР» перекрыта дорога в сторону бывшего предприятия Реал-Авто в районе Азотного Куйбышевского района Донецка, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители пишут о том, что перекрытие дороги в этом направлении связано с попаданием в склад боеприпасов. Очевидцы сообщают о том, что слышали детонацию. Некоторые местные жители отмечают, что есть опасность сильных взрывов, в связи с чем, максимально ограждают территории от людей.

На данный момент неизвестно, на какое время перекрыта дорого в сторону бывшего предприятия Реал-Авто. Больше информации по этому поводу пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» вводят дополнительные меры ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.